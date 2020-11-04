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Aktüel Bolu'da hastaneye giren hamile kedi götürüldüğü hayvan hastanesinde yavruladı
Aktüel

Bolu'da hastaneye giren hamile kedi götürüldüğü hayvan hastanesinde yavruladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:22:06 -
Bolu'da hastaneye giren hamile kedi götürüldüğü hayvan hastanesinde yavruladı

BOLU (AA) - Bolu'da hastaneye giren hamile kedi, götürüldüğü hayvan hastanesinde 3 yavru dünyaya getirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde bulunan özel hastaneye hamile bir kedinin girdiğini gören sağlık çalışanları, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerini arayarak yardım istedi.

Hastaneye gelen ekipler, kediyi yanlarında getirdikleri taşıma çantasına koydu.

Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kedi, burada yavruladı.

Anne kedi ve 3 yavrusu, bir süre merkezde tutulacak.

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