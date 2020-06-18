  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu’da, dolandırıcılık çetesi 17 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenerek gözaltına alınan 17 kişilik çete, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:42:44 -
Bolu’da, dolandırıcılık çetesi 17 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenerek gözaltına alınan 17 kişilik çete, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındı. Mağdurların şikayetleri sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlamaları ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL’lik vurgun yapıldığı belirlendi. Soruşturmada olaya karıştığı belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde 3 hacker ve örgüt lideri T.A.’nın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı