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Aktüel Bolu'da doğum günü partisi yapan 9 kişiye 28 bin 620 lira ceza kesildi
Aktüel

Bolu'da doğum günü partisi yapan 9 kişiye 28 bin 620 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:43:21 -
Bolu'da doğum günü partisi yapan 9 kişiye 28 bin 620 lira ceza kesildi

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde doğum günü partisine katılan 9 kişiye 28 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan tedbirler kapsamında nişan, kına gecesi, sünnet düğünü ve asker uğurlamasının yasaklanmasına rağmen, Göynük ilçesi Sünnet köyünde bir evde doğum günü partisi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu eve baskın yaptı.

Evde bulunan 4 aileden toplam 9 kişiye Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er liradan toplam 28 bin 620 bin lira idari para cezası verildi.

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