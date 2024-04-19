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Gündem Bolu'da ailenin damadı dehşet saçtı!
Gündem

Bolu'da ailenin damadı dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 04:00:00 -
Bolu'da ailenin damadı dehşet saçtı!

Bolu bir süredir eşiyle sorun yaşadığı öğrenilen kişi aile içi tartışmada dehşet saçtı.

Serkan Zengin, tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 00.30’da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, evde eşiyle tartıştı. Evde bulunan bıçakla 35 yaşındaki eşi Meltem Zengin ve 65 yaşındaki kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i bıçakladı.

İkisi de hayatını kaybetti!

Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Zengin ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümüne neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

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