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Aktüel Bolu'da 81 kişiye Kovid-19 kapsamında 72 bin 900 lira para cezası
Aktüel

Bolu'da 81 kişiye Kovid-19 kapsamında 72 bin 900 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:23:25 -
Bolu'da 81 kişiye Kovid-19 kapsamında 72 bin 900 lira para cezası

BOLU (AA) - Bolu'da, polis ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 81 kişiye 72 bin 900 lira idari para cezası yazıldı.

İl genelinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler sürdürülüyor. Kent merkezinde dün Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında geniş çaplı denetim yapıldı.

Ekipler tarafından kentin en işlek yerlerinden Baysal Caddesi başta olmak üzere, 6 sabit nokta, 1 pazar yeri, 44 mahallede 74 personelle maske, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı ve sigara içenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 43 kişiye maske takmamak veya usulüne uygun ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanmamaktan, 36 kişiye sigara içerek veya bir şeyler yiyip içerek maske takmamaktan ve 65 yaş üstü 2 kişiye 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaktan toplam 81 kişiye 72 bin 900 lira idari para cezası yazıldı.


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