  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "ev ziyaretlerine ara verin" çağrısı
Aktüel

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "ev ziyaretlerine ara verin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:05:45 -
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "ev ziyaretlerine ara verin" çağrısı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerine ara verilmesi ve aile fertleri dışında kimseyle temas kurulmaması çağrısında bulundu.

Vali Ümit, İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ümit, paylaşımında, koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla il genelinde bugünden itibaren, evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın lokanta, restoran, pastane, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, çay ocakları, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, nikah ve düğün salonları, halı saha, spor salonları, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları ile yüzme havuzu, hamam gibi yerlerin saat 22.00'de kapatılacağını bildirdi.

Ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunan Ümit, "Fert ve toplum sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması, mecburiyetler dışında ev ziyaretlerine ara verilmesi, aile fertlerinin dışında kimseyle temas kurulmaması önemle rica olunur." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
600 milyon dolarlık SİHA sattılar, Çin çileden çıktı! ‘Baltaladılar’
Dünya

600 milyon dolarlık SİHA sattılar, Çin çileden çıktı! ‘Baltaladılar’

Çin'den, ABD'nin Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satışı kararına tepki geldi.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Trump'tan son dakika seçim açıklaması!
Dünya

Trump'tan son dakika seçim açıklaması!

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay