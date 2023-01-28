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Aktüel Bolu Dağı'nda kar bekleniyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda kar bekleniyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 18:39:00 -
Bolu Dağı'nda kar bekleniyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Öğleden sonra sağanağın başladığı bölgede, yer yer sis de görülüyor.

Kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis ekipleri, sürücüleri, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikaz ediyor.

Bölgede gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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