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Aktüel Bolu Dağı'nda görüş mesafesi iyice düştü
Aktüel

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi iyice düştü

Bolu Dağı'nda kar ve sisi görüş mesafesini iyice düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:15:00 -
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi iyice düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis sürücüleri zorluyor.

Kaynaşlı gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler arası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı ve heyelan mıntıkalarında, aralıklarla kar yapışı ve sis görülüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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