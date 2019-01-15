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Bolu Atatürk Stadı'nın zemini karla kaplandı

- Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü- TFF yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi

15 Ocak 2019 Salı 17:37
Bolu Atatürk Stadı'nın zemini karla kaplandı


BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu Atatürk Stadı'nın zemini de karla kaplandı.

Stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi.

Maçın ertelenip ertelenmeyeceğinin temizleme çalışmalarının ardından belirleneceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:37
  1. Bolu
  2. Boluspor
  3. Galatasaray
  4. kar yağışı
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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