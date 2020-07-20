Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rusya son gelişmeyi açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisinin takibe alındığını dünyaya duyurdular.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz sularına giren ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Rusya Karadeniz Filosu’na ait güçler, dün Karadeniz sularına giren ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerini takibe aldı.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu’na bağlı güçler ve araçlar, 19 Temmuz’da saat 19.45’te Karadeniz sularına giriş yapan ABD donanmasına ait (Arleigh Burke sınıfı) USS Porter destroyerinin eylemlerini takibe aldı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce ABD donanmasına ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Ukrayna ile birlikte gerçekleşen 'Sea Breeze 2020' tatbikatına katılmak için Karadeniz’e girdiği bildirilmişti.