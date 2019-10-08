Bölgede gergin bekleyiş! YPG, ABD ve Esed üçgeninde neler oluyor?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

YPG'li teröristler, Türkiye tarafından başlatılacak Barış Pınarı Harekatı öncesinde Esad'e ait askeri güçleri bölgeye davet etti.

YPG'li İlham Ahmed: Rusya ve Suriye Hükümeti ile anlaşmak üzereyiz

Bir sözde YPG'li yetkili Beşar Esad'a ait güçlerin Menbiç'in Kuzey ve Batısında konumlandığını aktardı. Washington'daki yetkililer ise Suriye rejim kuvvetlerinin ve bazı Rus kuvvetlerinin şehre biraz daha yaklaştığını ancak büyük ölçüde şehrin güneyinde veya güneybatısında bulunduklarını söyledi.

Sözde üst düzey bir YPG'li yetkili İlham Ahmed ise bölgedeki çalışmalarda Ruslarla ve Suriye Hükümetiyle anlaşmaya varmak üzere olduklarını ifade etti.

ÖSO: Savaşa hazırız

Türkiye'nin başlatacağı operasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Youssef Hammoud şunları söyledi:

"Menbiç ve kırsal alanlarda en ön saflarda hazırız. Özgür Suriye Ordusu Menbiç yakınlarında konumlanarak hazırlıklarını tamamladı. Bize verilecek savaş sinyalini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye kuvvetlerinin iddiaları için "psikolojik bir eylem" ifadesini kullanmıştı. Rusya Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Barış Pınarı Harekatı için, "Bölgeyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilecek olumlu bir adım." değerlendirmesini yaptı.