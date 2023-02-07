  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem
Gündem

Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkiledi bu büyük depremlerden sonra bölgede ufak çaplı depremler olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 19:10:00 -
Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan artçı sarsıntılar çalışmaları etkileyebiliyor.

Depremler art arda

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 18:31'de 4,9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Malatya'da sabah 06.08'de 5.0, Adıyaman'da 06.13 sularında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saatler 09.48'i gösterdiği sırada Malatya'nın Akçadağ ilçesi 4.7 ile sallanırken yaklaşık 23 dakika sonra ise Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.3 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Adıyaman bir kez daha sallandı

Son gelen bilgilere göre de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 13.18'de 51 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

İşte bölgede meydana gelen son depremler;

2023-02-07 13:18 5.1 Sincik (Adıyaman)
2023-02-07 13:07 4.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-07 12:53 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 12:16 3.7 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-07 12:15 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:43 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:32 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 11:25 4.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:15 3.7 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 11:13 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 10:54 4.2 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-07 10:45 3.8 İslahiye (Gaziantep)

2023-02-07 10:26 4.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 10:11 5.3 Pütürge (Malatya)
2023-02-07 09:48 4.7 Akçadağ (Malatya)
2023-02-07 09:40 4.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 09:26 4.0 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-07 09:15 4.0 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 09:13 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 08:55 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:50 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:48 3.8 Afşin (Kahramanmaraş)

2023-02-07 08:26 4.6 Antakya (Hatay)
2023-02-07 07:49 4.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:42 4.5 Hassa (Hatay)
2023-02-07 07:35 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:16 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 07:06 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:02 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:58 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:55 4.3 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 06:37 4.3 Reyhanlı (Hatay)
2023-02-07 06:30 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:29 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:13 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:08 5.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 06:02 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:55 4.2 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 05:53 4.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:47 4.8 Samandağ (Hatay)
2023-02-07 05:47 3.8 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2023-02-07 05:45 3.9 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 05:43 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:39 4.1 Darende (Malatya)
2023-02-07 05:34 4.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)

Türk profesör deprem bakımından en güvenli illeri Türkiye'ye duyurdu! İşte o 25 il...
Türk profesör deprem bakımından en güvenli illeri Türkiye'ye duyurdu! İşte o 25 il...

Gündem

Türk profesör deprem bakımından en güvenli illeri Türkiye'ye duyurdu! İşte o 25 il...

Dikkat çeken flaş hamle! Türkiye işte o illere hemen gidiyor! 17 askeri helikopter deprem bölgesinde
Dikkat çeken flaş hamle! Türkiye işte o illere hemen gidiyor! 17 askeri helikopter deprem bölgesinde

Gündem

Dikkat çeken flaş hamle! Türkiye işte o illere hemen gidiyor! 17 askeri helikopter deprem bölgesinde

Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı
Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı

Medya

Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı

Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler
Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler

Gündem

Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler

Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı
Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı

Gündem

Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı

Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı" target="_blank">
Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı
Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı

Gündem

Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23