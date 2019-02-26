Bölge halkı Ağız ve Diş Sağlığı Emek Semt Polikliniği’nden memnun

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı Emek Semt Polikliniğinin üç aylık hizmet sürecini rakamlarla değerlendirdi.

Semt Polikliniğini ziyaret eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz eşlik etti. Doç. Dr. Uğur Bilge gerçekleştirdiği ziyarette, "Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en rahat ve ulaşılabilirliği kolay bir biçimde yararlanmasını istiyoruz. Bölgenin ihtiyaç taleplerini gözden geçirerek açılmasına karar verdiğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Emek Semt Polikliniğimizde diş muayenesi, diş çekimi, dolgu, hareketli ve sabit protez, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği hizmetlerinden bölgede yaşayan vatandaşlarımız yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Müdür Bilge, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı Emek Semt Polikliniklerinin üç aylık hizmet süreci içerisinde 5 diş hekimi ve destek personelleri ile hizmet verdiğini belirterek; bu sürede 6 bin 865 kişi başvuru yapıldığını, bunların bin 137’si çocuk hasta olup 10 bin 370 diş dolgusu, 368 hareketli protez, bin 822 sabit protez, 825 kanal tedavisi, 3 bin 711 görüntüleme, çocuk hastalara ise bin 526 koruyucu diş hekimliği hizmeti verildiğini kaydetti. Ziyarette Emek Semt Polikliniği çalışanlarıyla bir araya gelerek istek ve önerilerini de dinleyen Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve yakınlarına semt polikliniğinden yararlandıkları hizmetler hakkında memnuniyetlerini sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.