Bol köpüklü sodalı ayran İşte ölçüsü birebir tutan damak çatlatan o tarif

Ferahlatıcı olmasının yanında sağlık için de son derece faydalı bir içecek olan ayran, evlerde rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayranı herkes kolaylıkla yapabilmesine rağmen, ayran köpüklü yapabilmek içinse bazı püf noktalarına ihtiyaç duyulur.

Ayran temel olarak yoğurt, su ve tuz kullanılarak yapılır. Yoğurt ve su oranı, istenen koyuluğa göre ayarlanır ve yoğurt üzerine su ve tuz eklenerek ayran hazırlamak için bu malzemeler iyice karıştırılır. İsteğe göre ayran içerisine maden suyu veya süt de katılabilir. Yaz aylarında ayranın daha da serinletici olması içinse ayran içerisine birkaç adet taze nane yaprağı ve buz da ilave edilir.

Hazırlanan ayranın köpüklü olması için içerisine bol miktarda hava girmesi gerekir. Bu durumu sağlayabilecek yöntemler de ayranın köpüklü olmasını sağlar. Şimdi, bol köpüklü bir ayranın nasıl hazırlanabileceğine bir göz atalım.

Bol Köpüklü Sodalı Ayran Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo ev yoğurdu

2, 3 kaşık süzme yoğurt

1 şişe soğuk soda

Tuz

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bol Köpüklü Sodalı Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurtlar bir kaba alınıp soda ve tuz atılıp mikserle bol köpük olana kadar çırpılırr. Eğer koyu olursa biraz daha soda eklenir kıvamı size kalmış soğuk olarak servis yapılır