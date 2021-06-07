  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Dünya Boko Haram liderinin öldüğünü doğrulayan ses kaydı ortaya çıktı
Dünya

Boko Haram liderinin öldüğünü doğrulayan ses kaydı ortaya çıktı

Nijerya’da Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun öldüğünü doğrulayan ses kaydı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 00:02:00 -
Boko Haram liderinin öldüğünü doğrulayan ses kaydı ortaya çıktı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'nin (ISWAP) iki hafta önce terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun üzerindeki bombayı patlatarak kendisini öldürdüğüne dair haberler çıkmıştı. Geçtiğimiz yıllarda da Shekau'nun buna benzer ölüm haberleri çıkmış, Shekau yayınladığı videolar ile bu haberleri yalanlamıştı.

ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Shekau'nun ISWAP ile çıkan bir çatışma sonrası ISWAP tarafından takip edildiği ve Shekau'nun üzerindeki patlayıcıyı patlatarak, 18 Mayıs'ta kendisini öldürdüğü ifade edildi.

Ses kaydında el-Barnawi, ISWAP'ın Shekau'ya kendilerine katılmak için fırsat verdiği belirterek, "Shekau, dünyada aşağılanmaktansa öbür dünyada aşağılanmayı tercih etti ve bir patlayıcıyı patlatarak anında kendini öldürdü" dedi.

Siyasi analistler, Shekau'nun ölümünün iki terör örgütü arasındaki şiddetin sona ermesine yol açabileceğini ve ISWAP'ın Boko Haram'a bağlı teröristleri bünyesine katarak, kuzeydoğu Nijerya'daki topraklardaki hakimiyetini güçlendirebileceğini ifade etti. Analistler ayrıca, ISWAP'ın bu gelişmeden sonra dikkatini hükümete ve orduya çevireceğini düşünüyor.

ABD, ISWAP'ın Shekau'nun başına konulan para ödülünü alamayacağını bildirmişti

ABD'nin terörle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü "Adalet için Ödüller Programı" resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Shekau'nun başına koyulan 7 milyon dolarlık ödülü ISWAP'ın alamayacağını bildirmiş, "Hey DEAŞ'ın adamları! (Teröristin) kimliği ya da yeri için ödül almaya uygun değilsiniz. Bu program böyle çalışmıyor" ifadelerine yer vermişti.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün el-Barnawi ile Shekau arasında bölünmesine neden olmuştu. DEAŞ tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf'un oğlu el-Barnawi 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılarak ISWAP'ı kurarak başına geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

T.s

Allaha şükür
  • Yanıtla

deniz

İŞTE BU BOKO HARAM DEAŞ İŞİD PKK YPG TOPUNUN ARKASINDA KÖPEK BATILI GÜÇLER VAR CİA VAR AMAÇLARI BU TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜSLÜMAN COGRAFYAYA KAN KUSTURMAK DEAŞ DENİLEN ÖRGÜT BU BOKA HARAM CART CURT AMAÇLARI İSLAM DİNİNİ TERÖR DİNİ GİBİ GÖSTERMEK AMAÇLARI BU ARKASINDA VATİKAN MI VAR PAPALIK MI CİA MI BATI EYYY BATI İSLAM DİNİNİ TERÖR DİNİ HALİNE GETİRME PLANINIZ VAR 11 EYLÜLÜNÜZ SAHTEKARCA BUNLARI BİZ TÜRKLER GÖRÜYORUZ DÜNYA MÜSLÜMANLARI GÖRÜYOR OYUNLARINIZI BOZACAĞIZ HEMDE BU DÜNYADA ÖBÜR TARAFA BIRAKMIYACAĞIZ TÜRKLERİN HINCINI KİNİ NEFRETİNİ GÖRECEKSİNİZ NOTLAR DEFTERLER AÇILACAKKKKKK HEMDE BU DÜNYADA BATILI SİYONİSTLERİ HAÇLILARI MASONLARI ÜST ÜSTE KOYUPP ...... OLACAKSINIZ DÜNYA TÜRKLERE AİTTT BİZDEN ÇALINANI ALACAĞIZ LANNNNNNNNNNNN BATILI HAÇLI KÖPEKLERİ BİZE BIRAKINNNN DÜNYAYI LANNNNN KÖPEKLERRRRRR DÜNYA BİZE AİT BİZ ÇOBANIZ SİZLER REAYA GÜDÜLEN KÖPEK SÜRÜSÜ DÜNYA BİZİMMMMM
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay