Boko Haram liderinin öldüğünü doğrulayan ses kaydı ortaya çıktı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'nin (ISWAP) iki hafta önce terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun üzerindeki bombayı patlatarak kendisini öldürdüğüne dair haberler çıkmıştı. Geçtiğimiz yıllarda da Shekau'nun buna benzer ölüm haberleri çıkmış, Shekau yayınladığı videolar ile bu haberleri yalanlamıştı.

ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Shekau'nun ISWAP ile çıkan bir çatışma sonrası ISWAP tarafından takip edildiği ve Shekau'nun üzerindeki patlayıcıyı patlatarak, 18 Mayıs'ta kendisini öldürdüğü ifade edildi.

Ses kaydında el-Barnawi, ISWAP'ın Shekau'ya kendilerine katılmak için fırsat verdiği belirterek, "Shekau, dünyada aşağılanmaktansa öbür dünyada aşağılanmayı tercih etti ve bir patlayıcıyı patlatarak anında kendini öldürdü" dedi.

Siyasi analistler, Shekau'nun ölümünün iki terör örgütü arasındaki şiddetin sona ermesine yol açabileceğini ve ISWAP'ın Boko Haram'a bağlı teröristleri bünyesine katarak, kuzeydoğu Nijerya'daki topraklardaki hakimiyetini güçlendirebileceğini ifade etti. Analistler ayrıca, ISWAP'ın bu gelişmeden sonra dikkatini hükümete ve orduya çevireceğini düşünüyor.

ABD, ISWAP'ın Shekau'nun başına konulan para ödülünü alamayacağını bildirmişti

ABD'nin terörle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü "Adalet için Ödüller Programı" resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Shekau'nun başına koyulan 7 milyon dolarlık ödülü ISWAP'ın alamayacağını bildirmiş, "Hey DEAŞ'ın adamları! (Teröristin) kimliği ya da yeri için ödül almaya uygun değilsiniz. Bu program böyle çalışmıyor" ifadelerine yer vermişti.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün el-Barnawi ile Shekau arasında bölünmesine neden olmuştu. DEAŞ tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf'un oğlu el-Barnawi 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılarak ISWAP'ı kurarak başına geçmişti.