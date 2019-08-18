Bojan Saranov, Karagümrük’te Fatih Karagümrük, Sırp file bekçisi Bojan Saranov’u kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Sırp file bekçisi Bojan Saranov’u kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Saranov ile anlaşmaya vardı. Saranov’un kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi bulunuyor.

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