THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bohça böreği nasıl yapılır?

Bohça böreği nasıl yapılır? Bohça böreği için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

06 Eylül 2018 Perşembe 19:01
Bohça böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER :

3 adet yufka

1 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı susam

İç harcı için malzemeler :

2 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

1 adet çarliston biber

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

BOHÇA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İç harcı yapılışı için :

Öncelikle iç harcını hazırlayarak başlayın. Haşlanmış patatesleri ezerek püre haline getirin. Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve içerisine küp küp doğradığınız kuru soğanı ekleyerek güzelce kavurun. Ardından  içine ince ince doğradığınız çarliston biberi ekleyip bir süre daha kavurun ve salçayı da ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Daha sonra tuzunu ve karabiberini ilave edip karıştırın ve altını kapatın. Hazırladığınız bu soğanlı karışımı patates püresine ekleyin, güzelce karıştırın, iç harcınız hazır.

Yufkaları ıslatmak için:

Yumurta, yoğurt, süt ve sıvı yağı bir kabın içinde güzelce çırparak homojen bir karışım hazırlayın. Sonrasında bir yufkayı tezgaha yayın ve bir fırça yardımıyla üstüne hazırladığınız yoğurtlu sostan güzelce sürün. Yufkanızın her tarafının bu sosla ıslandığından emin olun.

Birleştirme ve pişirme aşaması için:

Ardından yufkanın önce karşılıklı 2 tarafını tam ortada buluşacak şekilde birbirine doğru katlayın, diğer 2 tarafı da birbirine doğru katlayarak yuvarlak yufkanızı büyük bir kare haline getirin. Fırçanızı alın ve katladığınız kenarların kuru olan yerlerine tekrar hazırladığınız yoğurtlu sostan sürün. Şimdi büyük bir kare şeklindeki yufkanızı bir bıçak yardımıyla 4’e bölerek bir yufkadan 4 adet kare elde edin. Hazırladığınız her bir yufka karesinin tam ortasına, hazırladığınız patatesli harçtan bir yemek kaşığı kadar koyun ve minik karelerin karşılıklı kenarlarını çapraz şekilde birbirlerine doğru katlayarak bir bohça gibi kapatın. Hazırladığınız bu minik bohçaları, katlanan yerleri aşağıya gelecek şekilde, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yan yana dizin. Bu şekilde tüm yufkaları hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Daha sonra kalan yoğurtlu sosu, yine fırça yardımıyla tüm bohçaların üstüne güzelce sürün, bu şekilde tüm sosu bitirin. Bir miktar susamla bohçalarınızı süsledikten sonra, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika kadar bohçalarınızı pişirin. Bohçalarınız kızardıktan ve piştikten sonra fırından çıkartın.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra bohça böreğiniz servise hazır!

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser olmadan bakım yapın
    1. Kanser olmadan bakım yapın
    2. ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var
    3. Başkan Erdoğan ortak basın..
    4. Kazada yaralanan Halil Ünver hayatını..
    5. Düz tabanlı mısınız?
    6. Ayak ağrıları öldürebilir
    7. Ayakta şişmeler ağrılar ve tedavisi
    8. İstanbul'da helikopterin düşme anı..
    9. Uzmanınından D vitamini için tavsiyeler
    10. Karın neden guruldar?
    11. Bohça böreği nasıl yapılır?
    12. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    13. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    14. Alkol meme kanseri yapıyor
    15. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    16. Sineklik temizliği için...
    17. Nerede o eski komşuluklar...
    18. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için flaş..
    19. Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
    20. Eşinizle karşılıklı dua edin
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...