Bohça böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER :

3 adet yufka

1 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı susam

İç harcı için malzemeler :

2 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

1 adet çarliston biber

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

BOHÇA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İç harcı yapılışı için :

Öncelikle iç harcını hazırlayarak başlayın. Haşlanmış patatesleri ezerek püre haline getirin. Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve içerisine küp küp doğradığınız kuru soğanı ekleyerek güzelce kavurun. Ardından içine ince ince doğradığınız çarliston biberi ekleyip bir süre daha kavurun ve salçayı da ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Daha sonra tuzunu ve karabiberini ilave edip karıştırın ve altını kapatın. Hazırladığınız bu soğanlı karışımı patates püresine ekleyin, güzelce karıştırın, iç harcınız hazır.

Yufkaları ıslatmak için:

Yumurta, yoğurt, süt ve sıvı yağı bir kabın içinde güzelce çırparak homojen bir karışım hazırlayın. Sonrasında bir yufkayı tezgaha yayın ve bir fırça yardımıyla üstüne hazırladığınız yoğurtlu sostan güzelce sürün. Yufkanızın her tarafının bu sosla ıslandığından emin olun.

Birleştirme ve pişirme aşaması için:

Ardından yufkanın önce karşılıklı 2 tarafını tam ortada buluşacak şekilde birbirine doğru katlayın, diğer 2 tarafı da birbirine doğru katlayarak yuvarlak yufkanızı büyük bir kare haline getirin. Fırçanızı alın ve katladığınız kenarların kuru olan yerlerine tekrar hazırladığınız yoğurtlu sostan sürün. Şimdi büyük bir kare şeklindeki yufkanızı bir bıçak yardımıyla 4’e bölerek bir yufkadan 4 adet kare elde edin. Hazırladığınız her bir yufka karesinin tam ortasına, hazırladığınız patatesli harçtan bir yemek kaşığı kadar koyun ve minik karelerin karşılıklı kenarlarını çapraz şekilde birbirlerine doğru katlayarak bir bohça gibi kapatın. Hazırladığınız bu minik bohçaları, katlanan yerleri aşağıya gelecek şekilde, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yan yana dizin. Bu şekilde tüm yufkaları hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Daha sonra kalan yoğurtlu sosu, yine fırça yardımıyla tüm bohçaların üstüne güzelce sürün, bu şekilde tüm sosu bitirin. Bir miktar susamla bohçalarınızı süsledikten sonra, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika kadar bohçalarınızı pişirin. Bohçalarınız kızardıktan ve piştikten sonra fırından çıkartın.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra bohça böreğiniz servise hazır!

Afiyet olsun.