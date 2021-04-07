Boğazlara yeni düzenleme! Eksik bildirime 3’lü yaptırım!

Yapılan revizyon çerçevesinde tehlikeli yük yeniden tanımlanırken, bu kapsamda petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye’de tahliye ettikten sonra Boğazları kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak şekilde revizyona gidildi.

3’lü yaptırım uygulanacak

Bu doğrultuda, Türk Boğazları’ndan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 Raporu’nda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında Limanlar Kanunu ve Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı. Ayrıca Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Son olarak ise gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek.