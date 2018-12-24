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Boğazından 1 kilo 100 gramlık guatr çıkarıldı

İstanbul'da 30 yıldır korktuğu için ameliyat olamayan guatr hastası kadının boğazından, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen operasyonla 1 kilo 100 gram ağırlığında guatr çıkarıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
Boğazından 1 kilo 100 gramlık guatr çıkarıldı

Evli ve 2 çocuk annesi G. İ.'ye, 30 yıl önce guatr teşhisi koyuldu. Guatrı büyüyen ve ameliyat olmaktan korkan G.İ., yıllarca boynunda giderek büyüyen bir guatr ile yaşadı. 30 yıl sonra ikna olan ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Teksöz tarafından ameliyat edilen G.İ.'den 1 kilo 100 gram ağırlığında guatr çıkarıldı. 54 yaşındaki G.İ., "Artık nefes almakta ve yürümekte güçlük çekmeye başlamıştım, merdiven bile çıkamıyordum. Evin içinde bile nefes nefese kalıyordum. Ameliyattan sonra rahat nefes alıyorum ve yorulmuyorum" dedi.

30 yıldır guatr hastası olan, son zamanlarda nefes almakta ve yürümekte de güçlük çekmeye başlayan G.İ. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Guatr hastası olduğum belliydi ama son zamanlarda artık nefes almakta ve yürümekte güçlük çekmeye başlamıştım, merdiven bile çıkamıyordum. Boğazlı veya dik yakalı kıyafetler giyiyordum. Yokuş çıkamıyor hatta bazen evin içinde bile nefes nefese kalıyordum. Yıllardır korktuğum için hiç ameliyat olmayı düşünmedim. Kızım benim için sürekli doktor ve hastane aradı. Ben hiç düşünmüyordum. Ancak doktorumu gördükten sonra kendisi bana güven verdi ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra hemen nefes almam değişti. Daha rahat nefes alıyorum ve yorulmuyorum."

Ameliyatın ardından zorlukla çıktığı yokuşları daha kolay çıkmaya başladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini belirten G.İ. son 10 yılda guatrının dev boyutlara ulaştığını ancak ameliyattan korkması nedeniyle bu şekilde yaşadığını ifade etti.

'25 gram olması gereken guatr 1 kilo 100 gramdı'

Hastanın nefes alamama ve dev guatrı nedeniyle sosyal hayatının kısıtlandığı şikayetiyle başvurduğunu belirten İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Teksöz, "Ameliyattan sonraki yaptığımız ölçümde 1 kilo 100 gram ağırlığında bir tiroid bezinin olduğunu gördük. Normal bireylerde bir tiroid bezinin ağırlığı 25-40 gram arasındadır. 25 gramdan, 1 kilo 100 grama kadar büyüyen bir tiroid söz konusu. Türkiye endemik bir bölge. Çok yaygın görüyoruz guatrı. Ancak bu konuda farkındalık yaratmak gerekiyor. Çoğu insan özellikle ses konusunda endişe ederek ve korkularını yenemeyerek hekime başvurmaktan kaçınıyor. Ancak kendisine başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve ameliyat sonrasında ses tellerinde herhangi bir sorun da yaşanmadı" dedi.

'Tuzlar iyotlandığından beri guatr azaldı'

Guatrın iyot eksikliğiyle ilişkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Teksöz, "Özellikle 90'lı yıllardan sonra ülkemizde tuzlar iyotlanmaya başlandı. Biraz da medyanın ve biz hekimlerin de halkı bilgilendirmesi neticesinde bilinir konuma geldi. Aslında bu tip vakalarla çok karşılaşmıyoruz artık ama böyle özellikli vakalarımız oluyor" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
  1. Boğazından 1 kilo 100 gramlık guatr çıkarıldı
  2. İstanbul
  3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  4. guatr ameliyatı
  5. guatr hastalığı

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