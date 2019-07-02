0553 313 94 23

Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı 31 yıldır hizmet veriyor

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'üne ev sahipliği yapan İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 1988'den bu yana hizmet vererek kentin trafik yükünü hafifletiyor- Temeli 29 Mayıs 1985'te atılan ve öngörülenden 192 gün önce tamamlanan köprü, İstanbul'un modernleşme sürecine önemli katkı sağlıyor

02 Temmuz 2019 Salı 14:21
Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı 31 yıldır hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - "Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı" Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, her geçen gün nüfusu artan İstanbul'da 1988'den bu yana hizmet vererek kentin trafik yükünü hafifletiyor.

Tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul, 15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin yüzde 18,4'üne ev sahipliği yapıyor.

Geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin iki yakasını bir araya getirme fikri milattan önceye kadar uzanırken, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girilmesiyle köprü ihtiyacı da arttı.

Bu kapsamda yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla İstanbul Boğazı için hep bir hayal olan köprülerin yapılması için ilk adımlar atıldı ve 30 Ekim 1973'te Boğaziçi Köprüsü açıldı.

Asya ve Avrupa arasındaki ilk sabit bağlantı olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Köprüsü'nün hizmete açılması sonrasında, gerek Türkiye'nin ekonomik koşulları gerekseİstanbul çevresindeki hızlı gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak günlük ortalama araç trafiği beklenenin üzerinde hızlı bir artış kaydetti.

Köprü ilk yılında günde ortalama 32 bin 520 araca hizmet verirken, bu sayı 14. hizmet yılında günlük ortalama 130 bin seviyelerine geldi. Köprüdeki bu yoğunluk hizmet kalitesini düşürürken, kentte ikinci bir köprünün varlığını zaruri hale getirdi.

Böylece, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın "Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözleriyle ifade ettiği kentte ikinci bir köprü için 1985'te harekete geçildi.


- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü


Temeli, 29 Mayıs 1985'te atılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapım çalışmalarına 4 Aralık 1985'te başlandı. Köprünün ilk tabliyesi 17 Eylül 1987'de yerine yerleştirilirken, 4 Şubat 1988'de tabliyelerin montajı tamamlandı. Yapımı için bin 100 iş günü öngörülen köprü, taahhüt edilenden 192 gün önce 29 Mayıs 1988'de tamamlandı ve 3 Temmuz 1988'de hizmete açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü'nden 5 kilometre kuzeyde, boğazın Rumeli yakasında, Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık mevkileri arasında yer alıyor.

Kule ayakları arasındaki orta açıklığı bin 90 metre olan köprünün kule temelleri boğazın iki yakasındaki yamaçlara yerleştirilmiş, kuleler ise hemen hemen tabliye mesnet seviyesinden başlamıştır.

Köprünün düşey gabarisi denizcilik standartlarına uygun olarak 64 metre olarak belirlenirken, köprü kule temelleri ve ankraj blokları, Avrupa ve Anadolu yakasında devoniyen sistemine ait kireç taşı ve yumrulu kireç taşı formasyonu üzerine inşa edildi.

Köprünün iki ucunda, taşıyıcı ana kablolardan gelen çekme yüklerini kaya zemine aktaran planda ise 50x60 metre boyutunda ve 35 metre kadar derinlikte masif betonarme birer ankraj bloku yer alıyor. Ankraj bloklarının içinde kabloların tespit edildiği birer oda yer alıyor. Kablolar bu odalar girerken 36 büklüme ayrılıyor ve her bir büklüm ayrı ayrı tespit edilerek daha geniş bir yüzeye yayılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün diğer özellikleri ise şöyle:

Toplam genişlik: 39,40 metre

Tabliye sayısı: 62

Tabliyelerin ağırlıkları: 115-230 ton

Orta açıklık:1090 metre

Ankrajlar arası:1510 metre

Denizden yükseklik: 64 metre

Kule yüksekliği: 107,10 metre

Kuleler ağırlığı: 7 bin ton

Tel çapı: 5,38 milimetre

Toplam tel boyu:51 bin 486 metre

Toplam kablo ağırlığı: 9 bin 500 ton

Toplam tabliye ağırlığı: 13 bin 600 ton

Kule temelleri beton miktarı: 20 bin metre küp

Yapım süresi: 908 gün


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:21
  1. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  2. FSM
  3. köprü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta Haşdi Şabi'nin kapatılması tartışılıyor
    1. Irak'ta Haşdi Şabi'nin kapatılması..
    2. İran'dan ABD'ye şok tehdit! "İsrail'i..
    3. Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu..
    4. 12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan..
    5. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    6. Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi..
    7. Atanı da al git Oray! Habertürk’ün..
    8. Torbalı ve Göktepe resmen kardeş
    9. JP Morgan'dan kritik Türkiye açıklaması
    10. Teknik Sorumlu Bayraktar’dan Manisa..
    11. Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına..
    12. Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı
    13. Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV..
    14. 98 operasyonda yakalanan 111..
    15. Trafikte yangına giden itfaiyenin..
    16. Yaz eğlenceleri çocuk tiyatroları ile..
    17. Büyükşehir muhtarları dinliyor
    18. Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden..
    19. Altınyıldız Classsics Özbekistan’da..
    20. AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık’ta..
    21. Sındırgı’da turizm yatırımları mercek..
    22. İnegöl’de kanola hasadı başladı
    23. "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye..
    24. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı..
    25. Çocuklarda idrar kaçırma hastalık..
    26. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    27. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    28. Defne serüveni başlıyor
    29. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    30. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız