Boğaziçi’nin geldiği durum bu! Oylama yapılsa Nurettin Demirtaş, Melih Bulu'yu sollar

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademik kadronun açıkça siyaset yaptığını belirtti.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bunların söylemlerine bakın. Öğretim üyeleri özgür olmalı. Siyaset yapabilmeli gibisinden söylemler geliştiriyorlar. Bunların Sur'daki hendekler için görüşleri var. Akademisyenlerin barış adıyla bildirileri var. Politize olmuş bir üniversite bu. 'Biz bu partiden aday olmuş birini istemiyoruz' diyorlar. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu yapalım. Selahattin Demirtaş'ı yapalım ya da Nurettin Demirtaş'ı yapalım. Melih Bulu'yu istemezler. Ama gidip Nurettin Demirtaş'ı isterler" dedi.