Boğaziçi’ndeki gece kulübü kapanıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan ve 1990 yılında içerisindeki sosyal tesis ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) sembolik bir ücret karşılığında kiralanarak içkili eğlence mekânı olarak kullanılan 8 dönümlük Boğaz’a nazır arazideki işgal sona eriyor. Üniversite yönetimi, aralarında CHP’li yöneticilerin de olduğu isimlerce kurulan Ladin A.Ş. adlı paravan şirket tarafından bedava denilecek bir fiyata kiralanan ve içki satışı ile fahiş kârların elde edildiği tesisi, eğitim ve öğretimin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

33 yıllık ayıp 20 Ocak'ta bitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı rektör atamasını bahane ederek 2. Gezi kalkışmasının fitilini ateşlemek isteyen CHP ve avaneleri ile MLKP, DHKP-C gibi marjinal sol örgütlerin ve sözde akademisyenlerin eylem üssüne dönüşen Boğaziçi Üniversitesi’nde bir ayıp daha temizleniyor. Rektörlük binası önünde selfie paylaşan öğrencilere “Şarap”, “Tirbüşon kullanımı” ve “Şarap tadımı” kursunun verildiği eğitim yuvasındaki bulunan ve 33 yıl önce malum zihniyete kiralanarak “İçkili gece kulübü” işletilen sosyal tesisteki ayıbı bitirmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Boğaziçi Üniversitesindeki Güney Kampüsü’nde bulunan ve 1990 yılında sembolik bir kira karşılığında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED)’e tahsis edilerek amacı dışında kullanılan 8 bin 80 metrekarelik arazinin kira sözleşmesinin 7 Ocak 2023 itibarıyla sona erdiği ve arazinin eğitim-öğretim faaliyetlerinden kullanılacağı açıklandı.

Okulun hizmetine sunulacak

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan ve BÜMED’in bir iştiraki olan ticari işletmenin üniversitemizden kiraladığı 8 bin 80 metrekarelik alanın kira sözleşmesi 7 Ocak 2023 itibarıyla sona ermiştir. Bu alan üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına tahsis edilecektir. Bu sebeple işletmeden okulumuzun arazisini boşaltması talep edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kamu zararı oluştu

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Ayrıca kurumun, üniversiteden kiraladığı tesisleri yüksek meblağlara üçüncü kişilere etkinlik-organizasyonlar için kiraladığı bilinmektedir. Bu sebeple üniversitemiz Sayıştay raporlarında uyarılmıştır. Tesislerin dernek gönüllülerinin bağışlarıyla yapıldığı ve bu sebeple daimi olarak BÜMED tarafından kullanılması gerektiği iddiası hukuki zeminden yoksundur. 1990’da Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılan bildirimde inşa edilen tesis karşılığında alanın 10 yıllığına kiralandığı belirtilmektedir. Ayrıca 2004’te yürürlüğe giren 5072 sayılı kanun ile dernek ve vakıfların kamu kurumları içerisinde faaliyet göstermesi yasaklanmış fakat derneğin arazideki varlığı devam etmiştir. Üniversitemizin son derece kısıtlı olan fiziksel alanı göz önünde bulundurulduğunda kampüsümüzdeki 8 dönümlük bir arazinin, bir mezun derneği ve parayla hizmet alan üçüncü kişilerin kullanımına sunulması kabul edilebilir değildir.”

İçki satışından ceza aldı

Öte yandan; BÜMED’in iştiraki olan ve aralarında CHP’li yöneticilerin de olduğu Ladin A.Ş. adlı paravan şirketin işlettiği, gündüz sosyal tesis, gece ise alkolün su gibi aktığı “gece kulübü” olarak kullanılan tesiste; 2 tenis kortu, ofis odaları içeren idari bina ile tesis binası, Fitness salonu, açık havuz ve içkili restoran bulunuyor.

Üniversitedeki protesto eylemlerinin başını çeken sözde mezunlar kulübü BÜMED idaresindeki içkili tesise, 2022 yılı içerisinde alkol satışı yapıldığı gerekçesiyle toplamda 690 bin 444 lira para cezası kesildiği ve tesisin belediye tarafından geçici olarak mühürlendiği belirlendi.