  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:59:53 -
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 16'sı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!
Gündem

Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!

Gazeteci Cumali Dalkılıç, Yeni Akit Youtube kanalında Kasım Süleymani'nin ölümü ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu..
Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek
Gündem

Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden ve CHP ile HDP'nin kış..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay