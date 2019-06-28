0553 313 94 23

Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 2019 başvuru

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Boğaziçi Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alınacak. Boğaziçi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 28 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilan tarihinde itibaren 15 gündür. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

28 Haziran 2019 Cuma 10:10
Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 2019 başvuru

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Boğaziçi Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alınacak. Boğaziçi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 28 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilan tarihinde itibaren 15 gündür. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı başvuru şartları

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların fizik eğitiminde epistemoloji ve özyeterlilik konularında yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(c) Adayların fizik eğitimi alanında hizmet içi eğitimine yönelik model geliştirme ve hiyerarşik lineer modelleme konularında yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(d) Adayların eğitim yönetimi ve eğitim politikaları konularında uzmanlığı ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(e) Adayların yapıların depreme karşı enerji bazlı tasarımı ve güçlendirilmesi konularında deneysel ve analitik uzmanlıklarının olması ve bu konularda yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(f) Adayların betonarme mekanik davranışının analitik modellenmesi konusunda uzmanlıklarının olması ve bu konuda yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(g) Adayların ani zorlamaların etkilerinin yüksek çözünürlüklü sayısal modeller yardımıyla incelenmesi konusunda uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(h) Adayların havalimanlarına erişim tercihleri ve gerçek zamanlı verilerin ulaşım ağının yönetimine etkilerinin analiz ve tahminleri konularında uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(i) Adayların proje, performans ve inovasyon yönetimi konularında uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(j) Adayların betonun yangın dayanımı, güvenliği ve yangın sonrası iyileşme süreçleri ile ilgili konularda uzmanlığının ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(k) Adayların yoğun madde termodinamiğinin teorik ve moleküler düzeyde hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi ve kimya mühendisliği alanlarında uygulanmasında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(l) Adayların kimyasal süreçlerin dinamik optimizasyonu, modellenmesi ve kontrolü konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(m) Adayların akıllı radyo ağları, spektrum algılama, moleküler iletişim ve bu alanlarda makine öğrenme yöntemleri uygulama konusunda uzmanlığının olması gerekmektedir.

(n) Adayların titreşim, akustik ve titreşim yalıtımı konularında uzmanlığının olması ve bu konularda yayınlarının bulunması gerekmektedir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:10
  1. Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
  2. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı
  4. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da ’Parasailing’ yapan turistin ölümü
    1. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    2. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    3. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    4. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    5. GSA öğrencileri jüri karşısında
    6. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    7. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    8. EXPO Antalya yaz konserleri başladı
    9. "Viyana'daki toplantı nükleer anlaşma..
    10. Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    11. Alanya’da meydan dayağı atılan taciz..
    12. Malatya'da silahlı saldırı
    13. Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni..
    14. Kırmızı ışıkta geçen dolmuş..
    15. Bağlar Belediyesi metruk yapıları..
    16. Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul..
    17. 2 günde 2. kez intihara kalkıştı
    18. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    19. Yıldırım düşmesi sonucu camiinin..
    20. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    21. Çağın vebası bağımlılık!
    22. 55 derecede ekmeklerini taştan..
    23. Komşusunun traktörüne bindi, düşerek..
    24. Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve..
    25. Besin ödülü çocukları obez yapıyor
    26. ABD Ankara Büyükelçisi’ne Senato’dan..
    27. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    28. Antalya ve Isparta’dan bilimsel..
    29. En fazla üretim ve teslimat linyitte..
    30. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti