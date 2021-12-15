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Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 21 Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:14:00 -
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Boğaziçi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacak. 

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 15.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.12.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.01.2022
Sınav Giriş Tarihi : 10.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.01.2022
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

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