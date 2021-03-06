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Gündem Boğaziçi eylemcisi PKK'ya operasyonda gözaltına alındı
Gündem

Boğaziçi eylemcisi PKK'ya operasyonda gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan birinin Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldığı ve polisle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 00:17:00 -
Boğaziçi eylemcisi PKK'ya operasyonda gözaltına alındı

Eskişehir'deki PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin, Eskişehir'de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'ya operasyon

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün cezaevi ve HDK yapılanmaları içerisinde yer aldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

Terör örgütünün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinin yanı sıra Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 şahıs gözaltına alındı

Operasyonda, aralarında HDP eski İl Başkanı E.T.’nin de bulunduğu, eski Yönetim Kurulu üyeleri M.S.A. ile R.R. Eskişehir’de, D.A. ise Şırnak’ın Silopi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphenin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüntülenmişti

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.R.’nin, yakın zamanda Eskişehir’de yapılan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntülerde polis ile tartıştığı, slogan attığı ve eylemciler arasında ön saflarda bulunduğu görüldü.

 

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