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Aktüel Boğaz’daki 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii yandı
Aktüel

Boğaz’daki 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii yandı

Üsküdar Kandilli'de Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te Boğaz’a sıfır yapılan ve Sultan I. Mahmut zamanında hünkar mahfili ilave edilen Vaniköy Camisi, dün henüz nedeni bilinmeyen şekilde yandı. Denizden ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen tek minareli ahşap cami önemli ölçüde hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:56:00 -
Boğaz’daki 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii yandı

Dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı yapının bitişik lojmanı da yanarken caminin imamı, çocuklarının içeride olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri imama ambulansta müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada “Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi caminin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi onay safhasındadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır” denildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da yangını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demircan, “Allah’tan çok kısa süren önce tarihi yapımızın restitüsyon dediğimiz yapının orijinal halinin belirlendiği projenin rölövesi hazırlanmıştı. Burada bir restorasyon hazırlığı vardı. Hükümetimiz, ilgili bütün kurumlarıyla en kısa zamanda buranın restorasyonuna ilgi gösterip, gereken yapılacaktır” dedi.

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