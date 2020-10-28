Bodrum'da Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 83 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Karaada mevkisi açıklarında can salları içerisinde sığınmacılar olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 can salındaki 83 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.