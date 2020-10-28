  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum'da Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Bodrum'da Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:50:38 -
Bodrum'da Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 83 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Karaada mevkisi açıklarında can salları içerisinde sığınmacılar olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 can salındaki 83 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar
Gündem

Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Putin'e Karaba..
Bir ara savaşın eşiğine gelen ülkede tepki çeken karar! ‘Hepsini öldürebilirsiniz’
Dünya

Bir ara savaşın eşiğine gelen ülkede tepki çeken karar! ‘Hepsini öldürebilirsiniz’

Zaman zaman Çin’le savaşın eşiğine gelen Hindistan’da koronavirüs vakalarından sonra yeni olay patladı. Hükümet maymunlar için tepki çeken k..
Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt önce helallik istedi sonra...
Gündem

Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt önce helallik istedi sonra...

Kovid-19'a yakalanan Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs nedeniyle eşinin, oğlunun ve danışmanının tedaviye alındığını belirterek..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay