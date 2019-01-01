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Bodrum'da sürat teknesinde 17 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da Yunanistan'ın Kos adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 11'i Yemen, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu toplam 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan Türk vatandaşı yakalandı.

01 Ocak 2019 Salı 17:55
Bodrum'da sürat teknesinde 17 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.30 sıralarında, şüphelendikleri bir sürat teknesini durdurdu. Silivri Limanı'na kayıtlı teknede yapılan kontrolde, 11'i Yemen, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu toplam 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan Türk vatandaşı G.G. (38) yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ile G.G., Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, G.G.'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:55
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. kaçak göçmen operasyonu

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