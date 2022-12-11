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Aktüel Bodrum'da kuvvetli rüzgar
Aktüel

Bodrum'da kuvvetli rüzgar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 19:53:00 -
Bodrum'da kuvvetli rüzgar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik uyarı yapılan ilçede, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buldu.

Rüzgarın etkisiyle oluşan güçlü dalgalar, sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Balıkçılar denize açılamadı.

Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplanırken aralıklarla yağmurun da görüldüğü ilçede, rüzgarın gece yarısından, yağışlı havanın da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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