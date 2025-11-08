  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Gündem Bodrum’da korkunç olay
Gündem

Bodrum’da korkunç olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bodrum’da korkunç olay

Türkiye'nin gözde turizm yerlerinden Bodrum’da denizde ceset bulundu. Cesedin geçen 24 Ekim’de batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cesedin geçen 24 Ekim’de batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.

12 kişi hayatını kaybetmişti: Uçak son hız böyle çakıldı!
12 kişi hayatını kaybetmişti: Uçak son hız böyle çakıldı!

Dünya

12 kişi hayatını kaybetmişti: Uçak son hız böyle çakıldı!

Helikopter evin üzerine düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Helikopter evin üzerine düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Helikopter evin üzerine düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti
ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti

Dünya

ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti

Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti
Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23