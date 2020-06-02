Bodrum'da kıyılara izinsiz müdahaleye para cezası uygulandı

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da kıyıların havadan ve denizden denetleneceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Aras ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, kıyılarda yaşanan izinsiz müdahale ve kaçak yapılarla ilişkin, belediye binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Aras, son dönemde yarımadanın üç farklı mahallesinde kıyıya izinsiz müdahaleler yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Doğayı, ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden uygulamalara taviz vermeyeceklerini vurgulayan Aras, bu alanları sürekli kontrol altında tutmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduklarını belirtti.

Bodrum'un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili de müdahalelerini sürdürdüklerini kaydeden Aras, "Yalıkavak Gökçebel'de benzer bir girişimi durdurduk ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdik. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk. Benzer bir olay, Gündoğan Kızılburun'da da yaşandı." diye konuştu.

Bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü tespit ettiklerinin bilgisini veren Aras, bu gibi konularda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını kaydetti

Kent Konseyi Başkanı Yılmaz da kıyılara adeta bir saldırının başladığını ve bunun geri dönülmez boyutlara ulaştığını savundu.

Kıyılara mermer tozu ve çeşitli malzemeler döküldüğünü belirten Yılmaz, "Bu yok ediş belli bir süre sonra bizim kıyı sistemimizi çok kötü etkileyecek. Denizin kirlenmesine, oksijensiz kalmasına ve hatta kıyı erozyonu sebebiyle yer yer çökmelere de yol açabilecektir. Bunları ileriki tarihlerde bilim insanlarının yazdığı raporlarla da tüm kamuoyunun önüne getirip paylaşacağız." ifadelerini kullandı.