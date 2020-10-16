  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum'da kafatası bulunan alanda arama yapıldı
Aktüel

Bodrum'da kafatası bulunan alanda arama yapıldı

İz takip köpekleriyle yapılan aramada bir ize rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:07:59 -
Bodrum'da kafatası bulunan alanda arama yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp kişiye ait kafatası bulunan bölgede, yeni iz arandı.

İçmeler mevkisine, polis, jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri geldi.

Kafatası bulunan kişiye ait başka bir parça bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmalarında, iz takip köpekleri de yer aldı.

Geniş bir alanda sürdürülen arama çalışması, gruplar halinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Bodrum'da bir tersanenin çalışanları tarafından 16 Temmuz'da, iş yerinin önünde bulunan kafatasının 2019'un aralık ayında İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in darbe imalı paylaşımı nedeniyle te..
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay