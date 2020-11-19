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Aktüel Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusu
Aktüel

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusu

Sosyal medya hesabından bir bölgedeki çöp kovasının etrafındaki atıkların fotoğrafı ile "Aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim" notunu paylaşan Aras hakkında kamu davası açılması istendi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:25:30 -
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusu

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Aras, sosyal medya hesabından Yahşi Mahallesi Taşlıkburun mevkisinde etrafta, poşet, şişe ve boş içecek kutularının da olduğu çeşitli atıkların fotoğrafını "Bu sabah, Yahşi Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" notuyla paylaştı.

Aras'ın bu paylaşımı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu. Muğla Barosu avukatlarından Göray Karadut, "görevi kötüye kullanma" iddiası ile Aras hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, söz konusu paylaşımla görevin kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmadığının açık bir şekilde ikrar edildiğini belirten Karadut, "Çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli bu görevin ihmali ya da kasıtlı bir şekilde yapılmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur." iddiasıyla Aras hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan kamu davası açılmasını talep etti.


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