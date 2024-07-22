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Yaşam Bodrum bakımsızlıktan yıkılıyor
Yaşam

Bodrum bakımsızlıktan yıkılıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-22 00:59:00 -
Bodrum bakımsızlıktan yıkılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi’nde meydana geldi. Bodrum’da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi. Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Ayrıc, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.


Kaynak: DHA

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