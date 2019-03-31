Böceklerden kurtulayım derken sağlığınızla oynuyorsunuz

Naftalin ham yağ ve kömür katranından yapılan bir maddedir. Ayrıca naftalin sigara dumanında, araba egzozunda ve orman yangınında çıkan dumanlarda da bulunur. Naftalin böceklere karşı kullanılan etkili bir maddedir.

Alerjik reaksiyonlara sebep olur

Naftalin kokusu bizlere hoş gelse de yaydığı gaz böcekleri uzaklaştırır hatta öldürür. Naftaline doğrudan temas edildiğinde kişilerde alerjik reaksiyonlar yaşanmaya başlar.

Ellerinizi yıkamayı unutursanız neler olur?

Örneğin kışlık kıyafetlerinizi kaldırırken aralarına naftalin yerleştirdiniz ve ellerinizi yıkamayı unuttunuz. Bu unutkanlığınız size pahalıya patlayabilir. Ellerinizi yıkamadan yemek yer ya da sigara (kesinlikle tüketilmemesi gereken bir tütün ürünü) içerseniz bu tehlikeli maddeyi vücudunuza almış olursunuz. Maruz kalınan naftalin mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı, kusma hatta bilinç kaybına sebep olabilir.

Aman dikkat! Kesinlikle kullanılmamalı

Güvelenmemesi için naftalinlediğiniz kıyafetleriniz yıkanmadan kullanıldığında birer zehir makinesine dönüşür. Özellikle bebekler ve çocuklar bu durumdan ciddi şekilde etkilenir. Son yıllarda yapılan araştırmalar naftalinin kanserojen bir madde olduğunu ispatlamıştır. Uzmanlar, naftalinin son derece tehlikeli bir madde olduğunu ve kesinlikle evlere sokulmaması gerektiğini vurguluyor.

Akciğer kanserini tetikliyor

Yıllardır evinde naftalin kullanan ancak vücudu alerjik reaksiyon vermeyenler haberi okurken, "Aman olur mu öyle şey. Biz yıllardır kullanıyoruz" diyeceklerdir. Ancak bu durum naftalinin masum olduğunu düşündürmemeli. Ani tepkiler vermese de naftalin sağlığınızı zamanla yiyip bitirecek bir maddedir. Doğrudan maruz kaldığınız naftalin doğruca akciğerlerine iner. Bu durum akciğer kanserini tetikler. Bu zararlı madde çocuklarda ise öncelikle kansızlığa sebep olur.