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Aktüel Böcek kovucularındaki bir maddenin Kovid-19'u öldürdüğü belirlendi
Aktüel

Böcek kovucularındaki bir maddenin Kovid-19'u öldürdüğü belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:58:23 -
Böcek kovucularındaki bir maddenin Kovid-19'u öldürdüğü belirlendi

LONDRA (AA) - İngiliz ordusu bünyesindeki araştırmacıların, böcek kovucularda yer alan bir maddenin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) öldürdüğünü tespit ettiği belirtildi.

Sky News kanalının haberine göre, Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı (DSTL), "Citriodiol" adlı maddeyle ilgili çalışmalarının ilk sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada, diğer koronavirüs türlerini öldürdüğü bilinen Citriodiol'un, Kovid-19'a karşı da etkili olabileceği sonucuna varıldı ancak daha fazla teste ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Citriodiol üreten Citrefine şirketinin yetkilileri de, ürünün Kovid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini kaydetti.

Haberde Citriodiol içeren böcek kovucuların tek başına çözüm olmadığı ancak orduda maske, el yıkama ve diğer tekniklerle birlikte kullanılabileceği vurgulandı.

Ayrıca İngiliz ordusunun elinde yeterli miktarda stok bulunduğu ve herhangi bir yan etkisi olmadığı için ürünü denemeye değer bulduğu belirtildi.

Citriodiol, okaliptüs ağacının yaprakları ve dallarından elde edilen yağdan üretiliyor.

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