Böcek ilaçlamaya dikkat: Sinek ilacı bile öldürebilir

Böcek ailesinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler Türkiye’de özellikle ruhsatsız ilaçlama şirketlerine çevrildi. İlaçlamanın yanlış yapılması ve kullanılan ilaçlar vatandaşları ölüme götürüyor.

Böcek ailesini öldüren İlaçlama şirketin müşterilerinin ‘memnuniyet’ belirtmek için paylaştıkları fotoğraflarda Hindistan’dan ithal edilen ve öldürücü ‘alüminyum fosfit’ içeren ilacın toz halinin fotoğrafları görüldü.

Vatandaşların gerek ilaçlama firmasına gerek ise kendi yaptığı ilaçlamalarda dikkat etmesi gereken kurallar bulunuyor. Pe ki ilaç zehirlenmesi sonrası belirtiler neler oluyor?

BU BELİRTİLER VARSA HEMEN HASTANEYE GİDİYOR

1- Baş dönmesi ve ağrısı,

2- Bulantı ve kusma,

3- Ağızda kuruluk,

4- Terleme,

5- İshal,

6- Çok hızlı soluk alıp verme veya solunum güçlüğü,

7- Kas krampları ya da kaslarda zayıflık,

8- Kalp atışının yavaşlaması ve buna bağlı olarak gelişen düzensizlik,

9- Gözlerde sulanma, kızarma ya da tahriş gibi problemler,

10- Deride meydana gelen döküntü, kaşıntı veya kızarıklık.

Bu gibi böcek ilacı zehirlenmesi belirtileri birçok açıdan rahatsız edici oluyor. Semptomların şiddeti çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Zehirlenmeler genellikle solunumun ardından ilk 30 dakika içerisinde gerçekleşiyor.