Böbreklerin 6 illeti var



Böbreklerimiz, vücudumuzda omurgamızın sağ ve solunda, karnımızın arka duvar kısmına doğru yayılmış olan bir organımızdır. Yaklaşık olarak 5-7 cm eninde 12-15 cm kadardır ve 150-250 gr. ağırlığındadır. Kanımızdaki zararlı maddeleri süzme görevini yerine getirirler. Soldaki böbreğimiz sağdaki böbreğimize oranla daha büyüktür.

Böbrek Hastalıkları Nelerdir?

Vücudumuzdaki her organda olduğu gibi böbreklerimizin de bazı hastalıklara yakalanma riskleri vardır. Günümüzde en çok bilinen 6 böbrek hastalığı vardır. Bunlar;

Nefrit: Nefronların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık böbrek yetmezliğinin oluşmasındaki en önemli sebeplerden birisidir.

Albumin: Böbreğimizde bulunan idrar süzme kapsüllerinin tam randımanlı olarak çalışmamasından dolayı oluşan bir hastalıktır.

Böbrek taşları: Kişide bulunan idrar yollarında oluşan iltihap sonucu eğer bir tıkanma olursa, buradaki maddeler çökelerek böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Taşlar da böbreğimizde ciddi anlamda şiddetli ağrı ve kanamalara sebebiyet vermektedir. Bazen bu hastalıkta idrarın kanlı çıktığı da görülmüştür.

Üremi: Bu hastalık böbreğin yeterli derecede üreyi süzememesi ve kanda bulunan üre miktarının artması sonucu oluşmaktadır.

Böbrek kanseri: Böbrek kanserinde orta yaş üzeri ve çocuk tümörü olmak üzere iki türlü tümör vardır. Orta yaş üzeri tümörüne “renal hücreli karsinom” denilmektedir. Çocuk tümörüne ise “Wilm’s tümörü” denilmektedir. Bu iki tümörün belirtisi ise, idrarın kanlı olması ve karında oluşan sancılı ağrılardır. Eğer tümör erken teşhis edilirse tedavi şansı yüksektir.

Böbrek Yetmezliği: Kronik ve akut böbrek yetmezliği olarak 2 gruba ayrılmaktadır.

Kişideki böbreklerin tam olarak görevini yerine getirememesi sonucu bu hastalık ortaya çıkmaktadır.



Bu hastalığın olup olmadığını, kanımızdaki kreatinin ve üre oranına baktırarak öğrenebiliriz.

NELER FAYDALI?

Özellikle D vitamini ve kalsiyum açısında zengin olan yoğurdun böbrek sağlığı açısından vazgeçilmez bir besin. Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak tüketilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN TEMİZLEYİCİ ETKİSİ VAR

Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir. Şeker dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici etkisi oldukça yüksektir.

ELMA KALKAN

Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir. Böbreği temizler ve lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Günde orta boy bir elma böbrek sağlığı için önemlidir.

BAL KABAĞI TAŞI ENGELLER

Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkili bir besindir. Balkabağı içerisinde yer alan kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır.

MAYDANOZ ÖNEMLİ

C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrekleri temizleme ve çalışmasına destek olma konusunda birebirdir. Özellikle böbrek hastalıklarında su durumu ve dengelenmesinde vücuda yardımcı olur. Maydanoz her sabah kahvaltısında çiğ olarak tüketildiğinde demir emilimi ve depoların doldurulmasında yardımcı olur.

Demir emilimine yardımcı olan bir de mürdüm eriği.. A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir antioksidandır.

SOMON TEDAVİ EDİCİ

Omega 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir. Tıpkı elma gibi...

VE PİRİNÇ

Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, açısından oldukça önemlidir. Pirinç şeker hastalıklarında dikkatli tüketilmelidir.