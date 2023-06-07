Böbrekleri koruyan ve böbrek taşını düşüren tarif! İbn-i Sina öneriyor: Asırlar önce reçeteyi yazdı

Tıbbın babası olarak dünya çapında tanınan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüzde yaşanan sağlık sorunlarına çözüm oluyor. İlaç kadar etkili tedavi yöntemleri ile üniversitelere konu olan İbn-i Sina, aklınıza gelebilecek neredeyse her şikâyet için çözüm olabilecek doğal tedavi yöntemlerini kaleme aldığı kitabında tüm insanlıkla paylaştı. İşte böbrek taşı sorununa İbn-i Sina’nın reçetesi...

Yaşadığı yıllarda tıp ve felsefe alanında 200’e yakın kitap yazan İbn-i Sina, dünya çapında Orta Çağ biliminin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilir. Tıp biliminde yüzyıllarca temel kaynak olarak görülen "El-Kanun fi't-Tıb" adlı kitabında yüzlerde rahatsızlık için tedavi yöntemleri bulunuyor.

BÖBREK TAŞINI ERİTEN BAHARAT

İbn-i Sina birçok hastalık için olduğu gibi böbrek taşı için de önerilerde bulundu. İbn-i Sina’nın böbrek taşını eritir dediği kimyon, neredeyse her evde bulunan baharatlardan biridir. İbn-i Sina’nın işaret ettiği kimyon, sadece böbrek taşına değil birçok rahatsızlığa iyi gelir.

KİMYONUN FAYDALARI

Kimyonda yer alan magnezyum, sodyum ve uçucu yağlar; sindirimi hızlandırır. Bir miktar sıcak suya eklenerek, tüketildiğinde mide ağrılarına iyi gelir. Kimyon, şişkinlik başta olmak üzere çoğu gastrointestinal bozuklukları tedavi edicidir. İrritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletir.

*Göz iltihabına iyi gelir.

*Çarpıntıya iyi gelir.

*Böbrek taşını eritir.

*Isıtıcı, gaz giderici, çözücü, kurutucu ve tutucu etkileri vardır.

*Zeytinyağı ve bal ile lokal olarak testis şişliklerinde faydalıdır.

*Yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

*Buruna çekilirse kanamasını durdurur.

*Karın ağrısına ve bağırsak gazlarına iyi gelir

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KİMYON ÇAYI NASIL YAPILIR?

Böbrek sağlığının yanı sıra karaciğere de iyi gelen kimyonu çay olarak tüketebilirsiniz. Demir eksikliğine iyi gelen kimyon çayını hazırlamak çok kolay. Kimyon çayı hazırlamak için ezilmemiş olan kimyon tohumlarını kullanmak gerekiyor. Kimyon çayı demlemek için izlemeniz gereken diğer adımlar şu şekildedir:

Bir cezveye iki bardak kadar su ekleyin ve üzerine kimyonlarınızı ekleyerek orta ateşte kaynatmaya başlayın.

Su kaynadıktan sonra ateşi kapatın ve yaklaşık olarak 5 dakika demlenmesi bekleyin. Ancak bu kısımda cezvenin üzerini biz bez yardımı ile kapatmaya özen gösterin.

Bu bekleme sonrasında çayınız hazır olacaktır. Çayın içine baktığında sarı bir rengi aldığını gördüğünüz taktirde çayınızı tüketebilir ve sorunlarına çare bulabilirsiniz.

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