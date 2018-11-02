Böbreklerdeki kronik yetmezlik çok sinsi!



Bu nefronların rahat çalışması ve canlılıklarını sürdürebilmeleri tamamen günde 2.5-3 litre su içmemize bağlı. Yoksa nefronlarımızın uzunluğu azalır ve sağlığımızı kaybederiz..

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Sebebi hangi hastalık olursa olsun kronik böbrek yetmezliği normal olarak çalışan bir böbrek tarafından idrarla atılacak olan artıkların kanda bir birikim yapması ile ortaya çıkmaktadır. Akut böbrek yetmezliğinin aksine kronik böbrek yetmezlikleri genellikle böbrek nefronları yavaş yavaş hassasiyete uğradıkça birkaç yıldan sonra ortaya çıkar. Kronik böbrek yetmezliği özellikle sinsi bir hastalıktır çünkü ilk aşamalarda belirtilerin ortaya çıkması nadirdir. Olayların birçoğunda böbrek fonksiyonu normal olarak kabul edilen yüzde yirmi beşinin altına düşene kadar hiçbir belirti görülemez.

İnsanlık görevimiz

İşte bu noktada hatırdan asla uzak tutulmaması gerekeni tekrarlayalım: Kullanılacak suyun ağır metallerle kirlenmemiş, deterjan artıkları, fabrika asitleri karışmamış olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için herkesin çevreye titizlik göstermesi, fabrikaları gözlemesi, onların atık sularını nereye boşalttıklarını takib etmesi aslında “insanlık görevi” olarak nitelenecek kadar önemlidir.

Yoksa içilecek suda özel bir işleme gerek yoktur. ‘Sağlıklı olayım’ diye arıtılmış saf su içmek doğru değil. Normal kontrolleri yapılan şehir şebeke suları rahatlıkla içilebilir. Bizim için elzem olan, zaten suda doğal olarak bulunan kalsiyum, fosfor, potasyum, klor ve magnezyum gibi değerdir.

Çocuklar ise günde yaklaşık 1.5 litre su içmelidir.