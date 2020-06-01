BMW ‘Yeni Seri’ tanıtımına hız verdi

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, düzenlediği online basın toplantısı ile Yeni BMW 5 Serisi ve Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi. En son teknolojik yenilikler ile donatılan Yeni BMW 5 Serisi Temmuz ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Lansmana özel Special Edition

Daha geniş, uzun ve yekpare BMW Böbrek Izgarası ile gelen Yeni BMW 5 Serisi, markanın yeni tasarım diline ortak oluyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, otomatik uzun far asistanı ve matris teknolojisine sahip, adaptif BMW Selective Beam göz kamaştırmayan tam LED farlar günümüz modern tasarımına ışık tutuyor. Ayrıca, üç boyutlu özelliğe kavuşan, siyah kenarlı ve yeni L şekilli grafiğe sahip stop lambalarıyla tasarım gücünü vurgulayan modelde, genişletilmiş özelliklere sahip otomatik klima kontrolü ve 10.25 inçlik ekran standart olarak sunulurken, 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Yeni BMW 5 Serisi, Türkiye’de, standart olarak sunulan Adaptif LED Farlar, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Akıllı Telefon Arayüzü, gelişmiş özelliklere sahip Sürüş ve Park Asistanlarına ek olarak lansmana özel olarak Harman Kardon Ses Sistemi, BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj özellikli Akıllı Telefon Bağlantı sistemini içeren “Special Edition” yapısıyla satışa sunulacak.

Akıllı işlevsellik ve sportif görünüm

Yenilenen dış tasarımıyla Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, beş kapılı karoserini sportif görünümü ile şekillendiriyor. İç mekanda kullanılan yüksek kaliteli malzemelerle şık bir ambiyans yaratılırken, Modern motor teknolojisiyle daha verimli bir sürüşe olanak sağlanıyor. Yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, modelin güçlü spor otomobil imajını artırırken, yeni nesil yekpare Böbrek Izgara ile de modelin dinamik karakterine atıfta bulunuyor. Yeni nesil sürücü destek sistemleri ve genişletilmiş fonksiyonlarıyla Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, yarı otonom sürüş keyfine göz kırpıyor.