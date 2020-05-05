BMW Group’un iş birliği yaptığı GETAC yeni tabletini tanıttı

Suya dayanıklı

MIL-STD 810H ve IP65 sertifikalarına da sahip olan Getac A140 G2, 1.2 metre yükseklikten düşmeye, sıvı dökülmelerine, titreşime, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığa sahip. -29°C ila 63°C sıcaklıklar arasındaki çalışabilen A140 G2 tablet profesyonellerin karşılaşabileceği tüm zor koşullarda işlevsel bir kullanım sunuyor.

Güvenilir Teknoloji

Sağlam tasarımı, 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve sektör lideri işlemci gücüyle Getac A140 G2, acil durum çalışanları için Mobil Veri Terminali (MDT) olarak da kullanılabiliyor. İtfaiyecilerin Sahaya Özgü Risk Bilgileri’ni gönderip almasına, müdahale planlarını doğrulatmasına ve doğrudan olay mahallinden kimyasal veri kontrolüne imkan sağlayan A140 G2, anlık durum ile tüm ekip üyelerinin güvenliğini temin ediyor.