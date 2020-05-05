BMW Group’un iş birliği yaptığı GETAC yeni tabletini tanıttı
BMW Group’un ocak ayında iş birliği yaptığı Getac, tam dayanıklı tableti yeni A140 G2 modelini tanıttı. Tanıtılan A140 G2, Getac’ın tablet serisindeki en büyük ekranı 14 inçlik Lumibond 2.0 ekran ve entegre UHD grafikler sayesinde kaydırma hareketlerine gerek kalmadan tüm bilgilerin tek bir ekranda ayrıntılı olarak görülebilmesine olanak sağlıyor.
Suya dayanıklı
MIL-STD 810H ve IP65 sertifikalarına da sahip olan Getac A140 G2, 1.2 metre yükseklikten düşmeye, sıvı dökülmelerine, titreşime, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığa sahip. -29°C ila 63°C sıcaklıklar arasındaki çalışabilen A140 G2 tablet profesyonellerin karşılaşabileceği tüm zor koşullarda işlevsel bir kullanım sunuyor.
Güvenilir Teknoloji
Sağlam tasarımı, 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve sektör lideri işlemci gücüyle Getac A140 G2, acil durum çalışanları için Mobil Veri Terminali (MDT) olarak da kullanılabiliyor. İtfaiyecilerin Sahaya Özgü Risk Bilgileri’ni gönderip almasına, müdahale planlarını doğrulatmasına ve doğrudan olay mahallinden kimyasal veri kontrolüne imkan sağlayan A140 G2, anlık durum ile tüm ekip üyelerinin güvenliğini temin ediyor.