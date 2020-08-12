BMW 2021 model 545e xDrive tanıttı. Hybrid motora sahip!

TwinPower Turbo teknolojisi ile üretilen ve 286 beygir güce sahip olan içten yanmalı motora ek olarak 109 beygir elektrikli motorla karşımıza çıkan yeni model, toplamda 394 beygir ve 600 nm tork değerine sahip.

8 ileri Steptronic şanzıman ve xDrive dört çeker teknolojisine sahip olan 545e xDrive modelinin 0-100 km hızlanma süresi 4,7 saniye. Yaklaşık 57 km elektrikli motor menziline sahip olan model, varsayılan olarak Hibrit modu ile geliyor.

Yüksek verimlilik için Hibrit Eco Pro moduna sahip olan 545e xDrive, yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu sayede ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 2.1 ila 2.4 litre arasında değişiyor.

Şehiriçi kullanımda karbon salınımını azaltmak için eDrive Zone teknolojisi barındıran modelin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

