  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü
Aktüel

BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths: -"Taraflara farklılıklarının ötesine geçip Yemenlilere fayda sağlayacak bir anlaşmaya vardıkları için teşekkür ederim"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:40:29 -
BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü

GLION (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Bugün, sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında bugün sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, 2018'in Aralık ayında imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yeniledikleri vurgulandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Griffiths, "Bugün, sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün. Taraflara farklılıklarının ötesine geçip Yemenlilere fayda sağlayacak bir anlaşmaya vardıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Taraflara tahliyelerin acilen gerçekleşmesi çağrısında bulunan Griffiths, mevcut ivmeyi devam ettirebilmek için daha fazla tutuklunun serbest bırakılmasına yönelik hızlı adımlar atılmasını istedi.

ICRC Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni de bugün imzalanan anlaşmanın ailelerinden koparılmış yüzlerce tutuklunun sevdiklerine kavuşması açısından "olumlu bir adım olduğunu" belirtti

Carboni, anlaşmanın zaman geçirilmeden uygulanması çağrısı yaptı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı