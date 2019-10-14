BM'den Türkiye'ye alçak iftira: Sayı 160 bine ulaştı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 160 bin olduğu duyurarak alçak bir manipülasyona imza attı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 160 bine ulaştığını belirtti. BM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genel Sekreter (Antonio Guterres), Suriye’nin kuzeydoğusunda, birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına ve en az 160 bin sivilin yerinden olmasına yol açtığı bildirilen askeri gelişmelerden dolayı büyük endişe duyuyor” dendi.

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