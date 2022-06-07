BM'den sonra şimdi de NATO! Türkiye'den flaş hamle
Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM) ardından yabancı dillerde "Turkey" yerine "Türkiye" adının kullanılması için NATO'ya da bildirimde bulundu.
Türkiye, yabancı dillerde "Turkey" yerine "Türkiye" adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.
Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.
BM "Turkey" yerine "Türkiye"yi kullanmaya başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti.
BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.
Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.