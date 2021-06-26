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Dünya BM'den kınama! Sozi: Dehşete düştüm
Dünya

BM'den kınama! Sozi: Dehşete düştüm

BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) üyesi 3 çalışanın öldürülmesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 23:22:00 -
BM'den kınama! Sozi: Dehşete düştüm

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) üyesi 3 çalışanın öldürülmesini kınadı.

BM Yerleşik ve İnsani Yardımı Etiyopya Koordinatörü Catherine Sozi, yaptığı açıklamada, bu korkunç saldırı karşısında dehşete düştüğünü ve öfkelendiğini belirtti.

Saldırının soruşturulması ve faillerin cezalandırılması çağrısında bulunan Sozi, "Yardım çalışanları hedef değildir. Siviller gibi, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde saygı duyulmalı ve korunmalıdırlar." dedi.

Sozi, kalpleri ve düşüncelerinin hayatını kaybeden meslektaşlarının aileleri ve sevdikleriyle olduğunu ifade etti.

MSF 24 Haziran'da, Tigray'da insani yardım çalışmalarını sürdüren 3 üyesine ulaşamadığını açıklamış, dün MSF çalışanlarının cesetleri iş araçlarının birkaç metre ötesinde bulunmuştu.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed Ali'nin TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

BM, 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

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