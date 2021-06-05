BM'den İran'a büyük şok! Elinden alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a gönderdiği mektupta İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin aidatlarını zamanında ödeyemediğinin altını çizdi.

Aidat yoksa oy hakkı da yok

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin şu aşamada BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkının olmadığını söyledi.

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için en az 16 milyon 251 bin dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de 29 bin 365 bin dolar BM'ye ödeme yapması gerekiyor.

3 ülke Eylül'e kadar oy kullanabilir

Comoros, Sao Tome ve Principe ile Somali de BM'ye aidatlarını ödemekte geciken ülkeler arasında yer alıyor ancak bu 3 Afrika ülkesi, eylüle kadar BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilecek.

İran: Sorumluluklarımızı ABD'nin yaptırımları nedeniyle yerine getiremiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, örgütün kararını 'temelde hatalı, kabul edilemez ve gayri meşru' olarak niteledi.

Tahran, BM'ye olan 16.2 milyon dolarlık borcunu, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini savunuyor.

Zarif, Twitter'de yayınladığı mektupta da bu gerekçeyi bir kez daha tekrarlayarak, “İran'ın BM'ye yönelik finansal sorumluluklarını, doğrudan ABD'nin yasaya aykırı tek taraflı yaptırımlarından kaynaklanıyor” ifadesine yer verdi.

BM'nin kararını büyük dehşetle karşıladığını belirten Zarif, İran'ın finansal sorumluluklarını, BM'ye para aktaramadığı nedeniyle gerçekleştiremediğinin altını çizdi.

Trump İran'a yeniden yaptırımlar uygulamıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmasından 2018 yılında geri çekildikten sonra Tahran'a tek taraflı yaptırımları yeniden hayata geçirmişti.

Petrol, enerji, bankacılık, finans ve daha birçok alanı kapsayan bu yaptırımlar nedeniyle İran ekonomisi derin bir krize girmişti.

İran, yaptırımlar sonucunda uluslararası finans sisteminin dışına çıkarılmıştı.

Guterres, 28 Mayıs'ta Genel Kurul'a gönderdiği mektupta 5 ülkenin, örgüte aidat borcunu yerine getirmediği için oylama hakkından mahrum bırakılacağını açıklamıştı.

BM: İran ile görüşüyoruz ancak yaptırımlar durumu karmaşıklaştırıyor

Ancak Genel Sekreter, söz konusu ülkelerin ödemeleri, 'kontrolleri dışından' bir sebepten kaynaklandığı kanaatine varılırsa bu ülkelerin oy hakkını devam ettirebileceklerini belirtmişti.

ABD Trump yönetiminin İran kararını geri çekti

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise İran ile bir çözüme varmak için yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını açıklamıştı.

Dujarric, gazetecilere yaptığı konuşmasında, 'Bu (durum) bizden ya da diğer taraftan kaynaklanan bir deneme eksikliğiyle alakalı değil. Ancak bu ülke bazı iki taraflı yaptırım altında ve bu durumu karmaşıklaştırıyor' ifadesini kullanmıştı.