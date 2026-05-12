  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerin hamisi Trump’tan tehdit: İran’a nükleer geçit yok CHP’de Adaylık Borsası nasıl işliyor? Borsa İstanbul "SAVAŞ GÖLGESİ"NDE rekor kırdı Nijerya ordusundan çetelere hava darbesi! Koordineli operasyonda 70 terörist etkisiz hale getirildi! Bakanlıkta Bilim Kurulu toplandı Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme İsrail'den küstah çıkış! AB'nin yaptırım kararı sonrası iyice hadlerini aştılar Sağlık Bakanlığı açıkladı! 3 vatandaşımız Türkiye'ye getirildi Petrol krizi kapıda! “Kaybedilen 1 milyar varilin telafisi olmayacak” Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı
Dünya BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu
Dünya

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Birleşmiş Milletler, savaş nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret ve toplumlar üzerindeki ağır etkilerine dikkat çekti. Kurum, özellikle enerji ve gübre fiyatlarındaki sert artışın Afrika başta olmak üzere birçok bölgeyi ciddi biçimde sarstığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu’da süren savaşın küresel ekonomi üzerindeki yansımalarına ilişkin yeni bir uyarıda bulundu. Kurum, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu olmadığını, dünya ticareti ve toplumların günlük yaşamı üzerinde de ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.

BM cephesinden yapılan değerlendirmede, boğazdaki krizin özellikle enerji arzı ve temel tarım girdileri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi. Bu baskının, fiyat artışları üzerinden kırılgan ekonomileri daha da zorladığı vurgulandı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın uzun süredir kapalı kalmasının dünya ticareti üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerle ilgili ifadelerine yer verdi.

Haq, "Genel Sekreter (Guterres), gazetecilere hitaben yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda devam eden durumdan özellikle de enerji ve gübre fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle, Afrika'daki pek çok ülkenin ne denli ağır ve olumsuz bir şekilde etkilendiğini detaylandırdı." dedi.

Guterres'in, BM'nin Nairobi'deki ofis yerleşkesinde inşa edilecek yeni bir konferans salonunun temel atma törenine katıldığını ve burada gazetecilere konuştuğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in bir kez daha, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi" çağrısında bulunduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 27 Nisan'da yaptığı bir konuşmada aynı soruna değinen Guterres, su yollarının güvenliğinin "uluslararası düzenin bir sınavı haline geldiğine", bu durumun özellikle Afrika ve Güney Asya'da "milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa sürüklediğine" değinmişti.

Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer hakları ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Taraflara çağrıda bulunuyorum: Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin, ticaretin yeniden başlaması, küresel ekonominin nefes almasına izin verin." ifadelerine yer vermişti.

Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır Su altında bekliyor
Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır Su altında bekliyor

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır Su altında bekliyor

Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!
Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!

Gündem

Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!

İran'dan Batı'ya Hürmüz Boğazı resti! Bölge dışı güçlere kapılar kapatıldı, Tahran "karşılık veririz" diyerek uyardı!
İran'dan Batı'ya Hürmüz Boğazı resti! Bölge dışı güçlere kapılar kapatıldı, Tahran "karşılık veririz" diyerek uyardı!

Gündem

İran'dan Batı'ya Hürmüz Boğazı resti! Bölge dışı güçlere kapılar kapatıldı, Tahran "karşılık veririz" diyerek uyardı!

Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı
Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı

Ekonomi

Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23